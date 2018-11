Go-kart, nuovo team comasco vince in Europa

Il nome di Como adesso svetta anche in Europa nell'ambiente dei go-kart. Merito di cinque amici che hanno trasformato la loro passione in un'attività a livello professionale. Sono Mattia Cairoli, Matteo Sassi, Fabio Lombardi, Alessandro Pagano e Fabrizio Fonte, i membri del neonato team Pitstop. In pochi mesi i cinque amici hanno messo in piedi una vera e propria scuderia sponsorizzata dalla catena di autolavaggi Pitstop di cui è cotitolare Mattia. Poco per volta si sono fatti letteralmente strada nell'ambiente del karting arrivando a scalare una importante vetta europea, quella del GSK European Endurance Series.

Una vittoria, è proprio il caso di dire, frutto del gioco di squadra. Infatti, la categoria in cui corrono prevede una corsa di 7 ore di durata in cui quattro piloti si devono alternare alla guida ogni mezz'ora. Matteo, Mattia, Alessandro e Fabio sono i piloti, Fabrizio è, invece, il team manager, colui che coordina la strategia di gara.

Lo straordinario, e forse inatteso risulttao ottenuto in così pochi mesi di lavoro, fa ben sperare per il futuro. "Puntiamo al mondiale - ha detto Matteo Sassi, vincitore, tra l'altro, della classifica piloti - ma per poterci arrivare abbiamo bisogno di un altro importante sponsor. Ad ogni modo i risultati ottenuti fin qui sono davvero di buon auspicio".