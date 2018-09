Giro di Lombardia 2018, arrivo a Como il 13 ottobre: il percorso e tutte le informazioni

Si svolgerà sabato 13 ottobre 2018 con partenza da Bergamo e arrivo a Como il Giro di Lombardia, l’ultima classica gara del ciclismo professionistico che prevede 4.000 metri di dislivello.

Arrivata alla sua 112esima edizione, la "classica delle Foglie Morte" vedrà un percorso di 241 km che ricalca quello del 2017, con una modifica nel finale senza l’ascesa di San Fermo della Battaglia, causa problemi di viabilità in Val Fresca.

Il percorso del Giro di Lombardia 2018

Un percorso molto selettivo con 5 salite e 4.000 metri di dislivello a partire dal Colle Gallo seguito dal Colle Brianza; dopo Onno si affronta prima la salita della Madonna del Ghisallo e subito dopo il durissimo Muro di Sormano. Superata la Colma di Sormano si scende a Nesso per proseguire fino all’ingresso di Como dove verrà affrontato il Civiglio quindi, dove la corsa nella passata edizione girava a sinistra per scalare la Val Fresca verso San Fermo della Battaglia, proseguirà diritto fino alla rotatoria di via Camozzi dove incontrerà la discesa del percorso originario per poi affrontare un breve strappo di circa 1700 metri al 5% di pendenza media con punte al 9% che termina all’ingresso dell’abitato di Monte Olimpino.

Da qui all’arrivo, posto come lo scorso anno sul Lungo Lario Trento e Trieste, mancheranno 3 chilometri.

Le squadre

Queste le 24 squadre (18 UCI WorldTeams e 6 UCI Professional Continental Teams) di sette corridori ciascuna, che parteciperanno alla 112^ edizione de Il Lombardia:

AG2R LA MONDIALE

ASTANA PRO TEAM

BAHRAIN - MERIDA

BMC RACING TEAM

BORA - HANSGROHE

GROUPAMA - FDJ

LOTTO SOUDAL

MITCHELTON - SCOTT

MOVISTAR TEAM

QUICK - STEP FLOORS

TEAM DIMENSION DATA

TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE

TEAM KATUSHA ALPECIN

TEAM LOTTO NL - JUMBO

TEAM SKY

TEAM SUNWEB

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

BARDIANI CSF

ISRAEL CYCLING ACADEMY

NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI

TEAM FORTUNEO – SAMSIC

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA LAGRANFONDO

La Gran Fondo 2018

Gli amatori, il giorno seguente domenica 14 ottobre, con partenza da Como e arrivo sul Civiglio potranno cimentarsi sulle stesse strade dove i professionisti si sono dati battaglia poche ore prima affrontando le salite che i professionisti percorreranno il giorno prima. Al via della Gran Fondo ci sarà il due volte vincitore del Lombardia, Joaquin Rodriguez.

Il percorso della Gran Fondo 2018

Madonna del Ghisallo, Sormano col suo Muro e la Colma, il Civiglio – dove in cima verrà posto il traguardo dopo 101,3 km di corsa - con il suo strappo che ha deciso l’ultimo Lombardia vinto da Nibali, saranno gli ingredienti per una Gran Fondo che si annuncia spettacolare. Saranno invece 103,6 i chilometri da affrontare per chi decidesse di tagliare il Muro di Sormano senza passare per la Colma.

"E’ un percorso durissimo e bellissimo - ha spiegato Rodriguez- Bisogna sapersi gestire lungo le salite ma bisogna anche godere del percorso spettacolare che si affronta. Credo che un amatore debba sentire che ad ogni pedalata che fa che quelle sono le strade che il giorno prima hanno percorso i grandi campioni. E’ come se il giorno dopo Barcellona – Real Madrid si potesse andare a giocare con gli amici sul quel campo. Ma sappiamo che non è possibile. Solo il ciclismo, con queste belle manifestazioni di contorno alle gare professionistiche, dà la possibilità di poter godere di tutto questo".

Iscrizioni

Già 1.200 gli iscritti alla gara. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.gfilombardia.it .