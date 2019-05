Giro d'Italia a Como, folla sulle strade e festa sul lungolago: vince Cataldo, Carapaz maglia rosa

E' Dario Cataldo il vincitore della quindicesima tappa del Giro d'Italia Ivrea-Como.

Domenica 26 maggio 2019 la vittoria sul lungolago in una giornata di festa per tutta la città e il Lario: le bellissime immagini del lago di Como e del capoluogo in diretta su Rai2 hanno fatto il giro del mondo, un veicolo di promozione eccezionale per il nostro territorio. Erano 32 anni che Como non ospitava un arrivo di tappa.

Giro d'Italia a Como: le vostre foto

Una tappa di 232 km che ha regalato incredibili emozioni soprattutto nella parte finale, sul Civiglio e poi nella discesa mozzafiato verso il lungolago.

Migliaia le persone assiepate lungo le strade in ogni parte della provincia a fare il tifo per i propri beniamini: tantissimi i comaschi che non hanno voluto mancare a quella che è stata soprattutto una grande festa di sport, baciata anche dal tempo, che ha retto regalando persino qualche sprazzo di sole.

Un percorso che ha mostrato le bellezze del nostro territorio, le salite del Ghisallo, Sormano e Civiglio, il lago e la città.

Adrenalinica la vittoria di Dario Cataldo, testa a testa per tutta la tappa con il compagno di fuga Mattia Cattaneo, battuto in volata sul traguardo. Protagonista della giornata è stato però Vincenzo Nibali, acclamatissimo dal pubblico comasco, in attacco sulla salita di Civiglio e poi grandissimo in discesa, piazzandosi terzo dietro a Cataldo e Cattaneo. L'ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa.

Video: i ciclisti sfrecciano a San Martino

Il traffico

Le strade di Como sono state chiuse al traffico a partire dalle 14.45: il Comune non ha segnalato particolari criticità sul fronte viabilistico in una giornata resa più difficile anche per la concomitanza con le elezioni. Ad aiutare il piano messo in atto per informare tutti i cittadini sulle chiusure, invitando i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il centro. Code sono state segnalate dopo le 18.30 su diverse arterie alla riapertura delle strade.



Sul sito del comune in corso aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale. Riapertura iniziata intorno alle 18 progressivamente, mentre sul lungolago è prevista la chiusura fino alle 23.

Verso le 18.30 eccetto le deviazioni per la chiusura del lungolago, le linee di Asf sono tornate in regolare servizio.

Attivo fino alle 20 di domenica il numero di telefono 348 1336022 riservato alle informazioni inerenti l’arrivo della tappa del Giro d’Italia.