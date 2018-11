Giro d'Italia 2019, arrivo di tappa a Como il 26 maggio: il percorso

E' stata presentata mercoledì 31 ottobre 2018 il Giro d'Italia 2019 che il 26 maggio vedrà l'arrivo dei ciclisti a Como. La tappa lariana sarà la numero 15 con partenza da Ivrea. Una tappa che sarà la più lunga del Giro, ben 237 chilometri) e attraverserà la parte settentrionale della Pianura Padana per ricongiungersi ad Asso al percorso storico del Giro di Lombardia.

Al termine della tappa i ciclisti dovranno affrontare la scalata al Ghisallo e qualla alla Colma di Sormano ma senza il Muro. Da lì la discesa su Nesso e il passaggio sulla Lariana verso Como. In conclusione la salita a Civiglio, il passaggio da San Fermo della Battaglia e il traguardo in piazza Cavour.

Una tappa dura aperta forse anche agli specialisti delle Classiche.

Un arrivo di tappa per cui il Comune di Como ha stanziato 260 mila euro, cifra che ha scatenato non poche polemiche.