Giro di Lombardia 2019: trionfa Mollema. Spettacolo ed emozioni sulle strade lariane

E' Bauke Mollema il vincitore della 113^ edizione del Giro di Lombardia, disputatosi nella giornata di sabato 12 ottobre 2019. L'olandese della Trek-Segafredo ha staccato tutto il gruppo sul Civiglio per poi giungere, praticamente in solitaria, all'arrivo a Como, dopo un percorso di 243 chilometri iniziato in mattinata a Bergamo. Ad attendere il vincitore, sul lungolago del capoluogo, una folla esultante di tifosi e appassionati.

Sul secondo gradino del podio lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), mentre al terzo posto si è piazzato il colombiano Egan Bernal (Ineos). Il primo italiano a tagliare il traguardo è stato Giovanni Visconti, giunto 17°. Sempre il Civiglio è stato fatale, invece, per Vincenzo Nibali. Ma anche se per gli italiani non è stata una grande prova, lo spettacolo non è certo mancato per i tantissimi tifosi che hanno atteso e incitato i corridori lungo tutto il percorso, colorando a festa le strade.

Inevitabili i disagi al traffico all'interno della città di Como, punto d'arrivo della manifestazione. La riapertura delle vie interdette alla circolazione a causa dell'evento è iniziata poco dopo l'arrivo dei corridori. Il lungolago, invece, resterà chiuso fino alle ore 23 per consentire lo smontaggio delle strutture.