Giro d'Italia 2019, dopo trent'anni un arrivo di tappa a Como

Era il 1987 quando Como ospitò per l'ultima volta un arrivo di tappa del Giro d'Italia. Negli anni, poi, altre volte la famosa competizione ciclistica ha visto il capoluogo lariano e il suo lago come sfondo del passaggio di campioni di numerose generazioni, ma sempre come scenario di passaggio. Ora, invece, sembra che Como sarà teatro di uno dei momenti più importanti del Giro.

La giunta del sindaco Mario Landriscina si è riunita alle ore 18 del 17 ottobre 2018 per approvare la variazione di bilancio che stanzia 260mila euro per ospitare nientemeno che un arrivo di tappa. La cifra stanziata comprende non solo la quota da versare all'organizzazione del Giro ma anche tutte le misure da adottare per consentirne lo svolgimento.

La tappa della quale Como ospiterà l'arrivo è prevista per il 26 maggio 2019. Prima, però, la variazione di bilancio dopo il sì dell'esecutivo dovrà passare attraverso l'approvazione del consiglio comunale, forse già nella seduta in programma lunedì 22 ottobre.