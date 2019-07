Gabri e Giulio, sempre fortissimi: i due piccoli comaschi si fanno valere

Giulio Di Napoli (9 anni) e Gabriele Masarati (detto Gabrigas, 11 anni) stanno si stanno facendo valere nel campionato nazionale velocità. Il 25 giugno nella gara dei Sette Laghi a Castelletto di Branduzzo Gabri ha conquistato due terzi posti nelle due manche che si sono rivelate al cardiopalma. Giulio, invece, ha conquistato un sesto e un settimo posto, davvero un risultato nienter male per un pilota così giovane arrivato da poco in questa categoria. Grande soddisfazione per il Team Lario Corse a cui appartengono entrambi.

Insomma, i due pilotini comaschi stanno dando filo da torcere a tutti gli altri concorrenti che arrivano da diverse Paesi stranieri per conquistare il titolo italiano. A gareggiare sono 23 piloti che hanno affrontato dure prove e selezioni prima di arrivare a confrontarsi sui circuiti italiani.

Prossima gara è prevista il 21 luglio 2019 a Ottobiano. Gabri e Giulio lotteranno ancora con tenacia e passione, il primo nella speranza di scalare la vetta della classifica conquistando punti preziosi, il secondo per dimostrare ai piloti più grandi che dovranno faticare non poco per non essere sorpassati.