Vertical run, Fabio Ruga trionfa alla Towerrun di Rottweil

Ancora un successo per l'atleta comasco pluripremiato Fabio Ruga che, domenica 15 settembre 2019, ha vinto la seconda edizione della Towerrun, la sfida di vertical run che si è tenuta a Rottweil, in Germania, all’interno della torre di collaudo per ascensori più alta del mondo, inaugurata da Thyssenkrupp Elevator nel 2017.

Ruga, il campione italiano di vertical running, ha conquistato il podio in 6.57 minuti, superando il favorito Christian Riedl, vincitore della scorsa edizione della gara. Per la categoria femminile, si è classificata al quarto posto la towerrunner lecchese Cristina Bonacina.



A sfidarsi lungo i 1.390 gradini e 232 metri di altezza della torre c’erano 1.000 runner, 300 in più della scorsa edizione, provenienti da 18 nazioni; tra questi anche 100 ufficiali di polizia e alcuni rappresentanti del corpo dei vigili del fuoco che hanno scalato la torre totalmente equipaggiati e con i respiratori posizionati sul volto.