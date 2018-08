Basket, dimissioni di Irina Gerasimenko: non è più presidente della Pallacanestro Cantù

Irina Gerasimenko non è più presidente della Pallacanestro Cantù: a comunicarlo è la società sul suo sito ufficiale in una nota pubblicata lunedì 13 agosto 2018. "In data odierna – lunedì 13 agosto -, Red October Pallacanestro Cantù comunica che la dott.ssa Irina Gerasimenko ha rassegnato le dimissioni da Presidente del club biancoblù", recita il comunicato.

In carica dal settembre del 2016, il biennio da Presidente di Irina Gerasimenko si conclude con una qualificazione ai playoff di LBA e con una semifinale di Coppa Italia, entrambi i traguardi raggiunti nel corso delle stagione 2017-2018.

"Al Presidente dimissionario - conclude la nota- un ringraziamento speciale per il lavoro svolto e per la passione dimostrata"