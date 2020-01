Cross bike: 250 concorrenti in gara a Lambrugo

Una giornata di sole ha fatto da contorno alla seconda edizione del Trofeo 2P Group, organizzato dalla U.C. Costamasnaga ASD e sostenuto dalla Federazione Ciclistica Italiana. Altissima la partecipazione sia dei concorrenti ( 250 gli iscritti ) sia del pubblico, in gran parte composto da genitori venuti a sotenere i loro figli durante la competizione. Il percorso di CX di Lambrugo stamattina presentava maggiori difficoltà in quanto leggermete ghiacciato e con l'arrivo del sole il terreno è diventato un pò fangoso. Questo non ha certo scoraggiato i giovani e giovanissimi partecipanti, che si sono affrontati fino all'ultima pedalata. Uno sport che vede la partecipazione anche di molte ragazze, impegnate nelle varie categorie.

16 le gare in corso oggi a Lambrugo, di cui due Regionali. Nella breve intervista al Presidente della U.C. Costamasnga, Egidio Mainetti, traspare la grande soddisfazione per la riuscita dell'evento sportivo.

A bordo pista i genitori. mamme e papà, ad ogni curva pronti a sostenere i loro ciclisti del cuore, con incitamenti e consigli da coach. Patrizia mamma di un ragazzo che gareggia per la Monticelli Bike, ci ha spiegato che questo sport non è (solo) velocità ma soprattutto una questione di 'testa', gambe e anche braccia. Una disciplina vera e propria che richiede sforzi e regole non sempre facili da rispettare per i più giovani. «Stamattina ci siamo alzati alle 5 per essere qui, e così quasi tutte le domeniche. Mio figlio ha cominciato con la mountain bike, ma poi è approdato alla cross bike, come molti altri».