Cronoscala Erba-Ghisallo, il 6 ottobre auto d'epoca e paesaggi mozzafiato

La manifestazione dedicata alle auto storiche, organizzata dal Veteran Car Club Como, partirà alle 9.00 dal Wiener Haus di via Milano 2, a Erba, dove è previsto il parcheggio delle auto alle 8.00 e terminerà a Villa Rizzoli, a Canzo, intorno alle 13:00.

“Si tratta di una gara di regolarità per auto storiche, valida per il Campionato Italiano ASI e si snoderà per 100 km sulle strade che furono popolarissime negli anni delle competizioni sul Circuito del Lario. Le auto seguiranno il percorso Alserio, Albavilla, Lago del Segrino Piano del Tivano, Bellagio, Conca di Crezzo”. Fa sapere il presidente di Veteran Car Club Como, Mauro Marelli.

Con una sessantina gli equipaggi iscritti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, la competizione non sarà basata su prove di velocità ma, appunto, di regolarità. L’obbiettivo sarà infatti percorrere il determinato percorso avvicinandosi il più possibile a un tempo prestabilito.“Per chi è appassionato di auto storiche, ma anche per tutti coloro che hanno la curiosità di ammirare veicoli dalla bellezza e dalla tecnica uniche, si tratta di un’occasione preziosa”.