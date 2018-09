Bike Cadorago, a Dalmine la prima vittoria stagionale di Cristina Tonetti

Arriva dal Velodromo Comunale di Dalmine la prima vittoria stagionale di Cristina Tonetti. La giovane brianzola che difende i colori di Bike Cadorago, ieri sera nel corso del 6° Trofeo Pasti – Gomm – 24° Trofeo Domenico Brigati, è stata premiata come vincitrice dell’Omnium dopo essere stata protagonista nelle prove dello Scratch (concluso in seconda posizione) e della Corsa a Punti (che ha terminato terza).

Nella classifica finale Tonetti ha anticipato Greta Tebaldi e Maddalena Bertuletti entrambe atlete di EuroTarget – Bianchi Vitasana. Alla competizione su pista del 18 settembre 2018 ha partecipato anche l’Esordiente Marta Morzenti ma, dopo la bella prova di Racconigi, la bergamasca sorella d’arte non è riuscita a lasciare il segno come avrebbe voluto