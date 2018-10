Bike Cadorago, podio per Cristina Tonetti: terza alla Crono del Bleggio

Cristina Tonetti ha regalato un’altra gioia a Bike Cadorago: la Campionessa Regionale della Lombardia è salita sul podio della Crono del Bleggio disputata sabato 6 ottobre 2018 in Trentino.

L’Allieva, che in questo 2018 ha ottenuto risultati di prestigio su strada, in pista e anche nella specialità della Cronometro, è stata protagonista della manifestazione organizzata dalla Ciclistica Storo terminando la prova di cinque chilometri al terzo posto nella graduatoria di categoria (tempo 12’.51”.21).

Davanti a Cristina nella categoria Donne Allieve si sono classificate Francesca Barale del Pedale Ossolano, vincitrice col tempo di 11’.51”.29, e Carlotta Cipressi (S.C. Forlivese) che ha fermato il cronometro sul tempo di 12’.46”.39.