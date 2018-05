Un altro successo per la Bike Cadorago: Cristina Tonetti campionessa regionale

Nella giornata del 26 maggio 2018 Cristina Tonetti si è laureata a Romanengo (in provincia di Cremona) campionessa regionale lombarda della categoria Donne Allieve nella specialità della cronometro. Nata nel 2002, la ragazza di Bike Cadorago ha percorso i 12,600 km in programma in 19m.28s.620 facendo registrare il quinto tempo, prima tra le atlete lombarde.

La vittoria assoluta è andata a Giulia Affaticati (Vo2 Team Pink) col tempo di 18m.42s.481 che ha anticipato Francesca Barale (Pedale Ossolano), Eleonora Gasparrini (Rodman Pink Power By Nonese) e la trentina Elisa Tonelli (Team Trentino Femminile).

Cristina Tonetti, brianzola di Besana, è figlia dell’ex ciclista professionista Gianluca, corre in bici dall’età di dodici anni (prima giocava a calcio n.d.r.), e frequenta il Liceo. “Sono felice di essere riuscita a vincere il titolo di Campionessa Regionale, è un grande traguardo per me e per la squadra Bike Cadorago. Domani sarò impegnata nella gara su strada di Pradalunga e poi mi concentrerò sui Campionati Regionali su pista di Dalmine”, ha dichiarato la giovane ciclista.

Nella stessa giornata erano impegnate nella lotta contro le lancette anche tre Junior: Matilde Morello, Stefania Belloni, e Lucrezia Rovelli. Le atlete di Carlo Sala hanno terminato la loro prova poco lontano dalla “top ten” facendo registrare rispettivamente il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo tempo di categoria.