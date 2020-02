Coronavirus, sospese le partite di calcio: rinviata Giana-Como

A causa del coronavirus il Governo italiano ha deciso di sospendere le partite di calcio in programma domenica 23 febbraio negli stadi della Lombardia e del Veneto. Saltano tutti i match di Serie A e non solo. Rinviate le partire Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Rinviate anche le partite del girone A di Serie C Como contro Giana e Lecco contro Pro-Patria.