Coppa Italia, il derby Milano-Cantù si gioca il 16 febbraio 2018

Si giocherà venerdì 16 febbraio 2018 alle 18 il quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia tra Milano e Cantù.

Il 15 gennaio 2018 la Lega Società di Pallacanestro Serie A ha disposto la programmazione televisiva delle gare e quindi le date delle partite.

La Red October Cantù si è qualificata domenica 14 gennaio battendo la Happy Casa Brindisi per 88 a 86, uscendo dal “PalaPentassuglia” con in tasca un biglietto per Firenze, sede della prossima Final Eight di Coppa Italia. I canturini hanno chiuso il girone di andata al sesto posto.

Il derby di Final Eight sarà tutt'altro che facile: i canturini se la dovranno vedere con l'Olimpia Milano, detentore del trofeo.

L'evento si svolgerà al Nelson Mandela Forum di Firenze, impianto da oltre 7000 posti a sedere, in passato casa della Mens Sana Siena per alcune partite di Eurolega della stagione 2013-2014. Cantù torna a giocarsi la coppa nazionale dopo aver saltato tre edizioni consecutive: l’ultima volta, infatti, risale alla partita datata 7 febbraio 2014, al Forum di Assago. Brianzoli sconfitti in quell’occasione 84 a 77 dalla Pallacanestro Reggiana, poi eliminata in semifinale dalla Dinamo Sassari vincitrice del titolo.

Appuntamento dunque per un derby che si annuncia scoppiettante venerdì 16 febbraio alle 18.