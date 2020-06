Il Como siglia un accordo con la immobiliare JLL: si pensa al nuovo stadio

Il Como ha annunciato di aver siglato un accordo di consulenza con JLL per il progetto di rigenerazione dello stadio di Como e del suo contesto urbano. La società Como 1907, dunque, con una nota stampa ha espresso "la volontà di lavorare per realizzare una nuova struttura che sia moderna, d’avanguardia, polifunzionale e in grado di vivere e far vivere la città 7 giorni su 7".

Secondo la società sportiva lariana si tratta di "un'opportunità non solo per la società, ma anche per tutta Como con la prospettiva di riqualificare anche l’area circostante".

"Questo è il primo, decisivo, passo per la realizzazione del nuovo Sinigaglia – spiega il l'amministratore delegato del Como 1907, Michael Gandler – per noi si tratta di un asset fondamentale così come per tutta la città di Como. La nostra visione ritiene imprescindibile per ogni società sportiva di livello uno stadio moderno e che dialoghi con il contesto cittadino".

Inizia, dunque, un percorso importante e fondamentale per la società, con la collaborazione di uno dei più importanti player mondiali dei servizi immobiliari: "La riqualificazione dello stadio è una sfida affascinante e, allo stesso tempo, ambiziosa e impegnativa. Ecco perché abbiamo deciso di avvalerci della consulenza di una delle migliori aziende al mondo: con loro stiamo già lavorando in sintonia e perfetta sinergia per iniziare un percorso strategico importante sul nuovo Sinigaglia", conclude Gandler.

“Siamo entusiasti di potere affiancare il Como 1907 in questo importante progetto di ripensamento del concept dello stadio – ha affermato Luca Villani, Head of Corporate Solutions di JLL Italia – un progetto che diventerà elemento di riqualificazione e rigenerazione non solo dello Stadio ma dell’area circostante, finalizzato a mettere a disposizione della città e dei tifosi una nuova realtà che dia ulteriore valore a Como e allo sport.”