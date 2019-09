Ernesto Pistone è il nuovo presidente degli allenatori comaschi

È Ernesto Pistone, finora vice, il nuovo presidente ad interim degli Allenatori comaschi. L’Aiac di Como esce da un ventennio, quello capitanato dal presidente uscente Cosimo Savoia, particolarmente positivo. A inizio mandato l'associazione non era certo così vitale e il numero dei tesserati quasi la metà. In particolare è noto il grande impegno di Savoia nell'organizzare eventi e corsi di abilitazione e, cosa non da poco in questi tempi, la capacità di tenere i conti in ordine e sempre in attivo. Lascia con rammarico Savoia, ma gli è sempre più difficile conciliare gli impegni legati al Milan che lo portano spesso fuori città. Attualmente quella di Pistone è una carica a termine, in attesa delle elezioni del nuovo direttivo, previste per il giugno del 2020 in cui si deciderà in via definitiva. Il cambio di vertici è l'occasione per l’Aiac Como per ricordare ai tesserati della provincia, che ancora devono sostenere il corso di aggiornamento territoriale sul quinto modulo, di andare sulla propria pagina corsi e spuntare la richiesta di frequentazione, anche se luogo e giorno non sono ancora stati decisi, proprio nell'attesa di conoscere il numero dei partecipanti.