Otto ragazzi per un sogno: Como Danza Dogi ai Mondiali di tap dance

Anche Como sarà rappresentata ai mondiali di tap dance che si tengono nella città tedesca di Riesa dal 26 al 30 novembre 2019. Otto atleti della scuola Como Danza Dogi parteciperanno alla prestigiosa competizione in rappresentanza dell’Italia, come sempre allenati e coreografati dall’insegnante Domy Potito. Si trtta di Corinne Esposito (categoria 12/15); Alessia Russo (categoria 12/15); Chiara Montorfano (categoria 12/15); Alice Cairoli (categoria 16/34); Francesco Gallicchio (categoria 16/34); Sofia Gallicchio (categoria 16/34); Susanna Tofani (categoria 16/34).

A Riesa i ragazzi dovranno confrontarsi con i Campioni Mondiali di squadre che vantano una lunga tradizione nel tip tap come la Croazia, l’Ucraina, gli Stati Uniti. In questi Paesi, infatti, la tap dance non è considerata di nicchia ed è praticata da molti bambini e ragazzi che si allenano quotidianamente.