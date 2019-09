Como, centro sportivo di Sagnino: lavori finiti, il campo è pronto

Alle 11 di domani mattina, 21 settembre, si inaugura il nuovo manto in erba sintetica del centro sportivo Caduti di Nassiriya, in via Segantini a Sagnino. L'intervento riguarda il campo esterno per il calcio a 5 e ha compreso, oltre alla sostituzione del “pavimento”, anche quella delle due porte e della rete che circonda il campo di gioco. All’inaugurazione sarà presente anche una rappresentanza del Calcio femminile Como. Un centro sportivo, quello dei Caduti di Nassirya, che rappresenta uno spazio importante per la città, un luogo dove è possibile praticare diversi sport e muoversi in libertà. Inaugurato nel 2003, ha due campi da calcetto, uno da tennis e la pista di skateboard, particolarmente interessante perché utilizzabili anche con i pattini a rotelle e i monopattini. Ci vogliono 50 euro per prenotare un'ora nel campo scoperto e 60 in quello coperto, mentre è di 12 euro la tariffa per il campo da tennis.