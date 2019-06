ColorRanners, a Lomazzo la corsa dei colori invade la città

Una nuvola di colori ha invaso Lomazzo: è la ColorRanners, la manifestazione che sabato 15 giugno 2019 ha invaso le vie della cittadina. Un percorso di 5 chilometri adatto a tutti, organizzato da Maneranners in collaborazione con il comitato genitori di Lomazzo nell'ambito della kermesse Lomazzo Summer Park.

Unico obbligo, indossare il run-kit, ovvero una maglietta e le bustine holi color (rigorosamente atossici e lavabili) per colorare e farsi colorare mentre si corre.

Dopo il ritrovo all'area feste di via Cavour, il corteo si snodato, coloratissimo e festoso, per le vie della cittadina, per poi tornare al punto di partenza. Qui ancora balli, musica e festa per tutti. Il ricavato è stato devoluto ai progetti del comitato genitori di Lomazzo.