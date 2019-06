Calcio, Ciro Loreto confermato al Como

Il Como e Ciro Loreto hanno trovato l’accordo per un contratto triennale. Giovane, con cultura del lavoro e tanti margini di miglioramento, ora è atteso al grande salto: “Aspettavo solo la chiamata del Como – dice Loreto – dopo tanti anni in Serie D ora finalmente potrò fare il passo tra i professionisti. Il club ha deciso di investire su di me con contratto pluriennale, ora starà a me dimostrare di essere all’altezza, crescere e ripagare la fiducia. Sono molto contento!”.

Terzino futuribile, si è guadagnato la fiducia dell’allenatore: “Ciro è un giocatore che nonostante la giovane età ha collezionato molte presenze in Serie D – dice Mister Marco Banchini – il ragazzo ha molti margini di crescita sia in termini fisici che tecnici e sono convinto possa far bene anche nella categoria superiore”.