Bike Cadorago: weekend di successi. Carola Villanova è seconda a Piacenza

È stato un weekend ricco di soddisfazioni quello delle ragazze della Bike Cadorago, che ancora una volta ottengono importanti successi nel ciclismo femminile. Sabato 21 settembre, nella gara di Piacenza, organizzata dal Vo2 team, le ragazze della squadra giovanissime, allenate da Matteo sala, hanno ottenuto il secondo posto grazie a Carola Villanova, nella classifica femminile della G6. Podio sfiorato invece domenica, ma un risultato comunque importantissimo, per l'esordiente Beatrice Roda. Infatti a Sarcedo, in provincia di Vicenza, nella gara che metteva in palio il primo Memorial Giancarlo Pigato, la ragazza, classe 2005, ha tagliato il traguardo dopo 29 km in quarta posizione. Ottimi piazzamenti, sempre a Sarcedo, anche nella quarta edizione del Memorial Valeria Cappellotto, in cui le ragazze della classe open, dopo un percorso estremamente impegnativo di più di 88 km, hanno fatto arrivare la squadra al quinto posto, con Prisca Savi, e al nono, con Matilde Morello, nella categoria juniores.