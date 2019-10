Ciclismo: a Como la festa per consegnare i premi Vincenzo Torriani

Quest'anno Como avrà l'onore di ospitare i premi intitolati alla memoria di Vincenzo Torriani, storico patron del giro d'Italia. I riconoscimenti per questa edizione 2019, che saranno consegnati il 12 ottobre allo Yacht Club di Como dopo l'arrivo del giro di Lombardia, e quindi a partire dalle 18:30, andranno a Arturo Bulbarelli, telecronista e ora dirigente di Rai Sport e a Faustino Coppi, che viene premiato per la capacità dimostrata in tutti questi anni e soprattutto ora, nel centesimo anniversario della nascita del padre, di “rappresentare un mito con umiltà e signorilità”. Premiata anche Letizia Paternoster, una delle migliori rappresentanti di sempre del ciclismo femminile italiano ed è la prima volta che la palma viene assegnata a un atleta tutt'ora in attività.

Il premio internazionale Vincenzo Torriani è il frutto della forte volontà dei familiari di questo papà del Giro d'Italia, così importante per la sua storia e il suo oggi, e si svolge sotto il patrocinio di RCS - la Gazzetta dello Sport. A condurre la serata Claudio Gregori giornalista, scrittore, grande appassionato a livello personale prima che lavorativo di ciclismo. E a lui andrà l'onere di consegnare un altro riconoscimento, cioè il Cuore d'argento, promosso dall'Associazione Emilio e Aldo De Martino, che ogni anno premia un appassionato del ciclismo. Per questa edizione, il vincitore è Marino Vigna, oro olimpico a Roma e direttore sportivo di Merckx.