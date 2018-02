Stadio del ghiaccio, rimane chiusa la pista di pattinaggio di Casate

E' rimasta chiusa anche per tutta la giornata di domenica 25 febbraio 2018 la pista di pattinaggio dello stadio del ghiaccio di Casate in via Virgilio, 16. La causa sono non meglio specificati problemi tecnici. La struttura era stata chiusa già sabato 24: l'idea, almeno nelle intenzioni di Csu, era quella di riaprire almeno per il pomeriggio di domenica. Invece così non è stato. Telefonando al numero del Centro sportivo, infatti, risponde una voce registrata che informa che lo stadio è chiuso per "problemi tecnici".

Un disagio per i numerosi appassionati di pattinaggio, soprattutto bambini e ragazzi, che al sabato e alla domenica frequentano la pista. Resta da capire se in settimana si terranno o meno i corsi di pattinaggio artistico e sincronizzato in programma al centro di Casate.

Dopo la vicenda degli spalti inagibili che hanno suscitato più di una protesta dall'Hockey Como, nuovi problemi per il palaghiaccio.