Stadio del ghiaccio di Casate, chiusa la pista di pattinaggio

Chiusa per tutta la giornata di sabato 24 febbraio 2018 e almeno per la mattina di domenica 25 febbraio la pista di pattinaggio dello stadio del ghiaccio di Casate, in via Virgilio 16. A causa di problemi tecnici non meglio precisati dalla struttura, la pista, meta al sabato e alla domenica di bambini e ragazzi appassionati del pattinaggio, è rimasta chiusa. Off limits, fanno sapere dal centro sportivo, sicuramente anche nella mattinata di domenica. La speranza è di poter riaprire almeno al pomeriggio. Per chi volesse andare a pattinare domenica pomeriggio meglio fare prima una telefonata al centro sportivo al numero 031.505118.

Insomma non c'è pace per il palaghiaccio, già alle prese con gli spalti inagibili che hanno suscitato più di una protesta dall'Hockey Como.