Challenger Atp Città di Como: annullata l'edizione 2020

“A fronte di un quadro internazionale ancora bloccato, senza certezze su date ed eventuali ripartenze del tennis professionistico, abbiamo dovuto arrenderci”, così gli organizzatori del Challenger Atp “Città di Como” hanno comunicato l’annullamento dell’edizione 2020: il prestigioso torneo non si disputerà.

Sarebbe stata la 15esima volta per il tennis professionistico sulla terra rossa di Villa Olmo: “Contiamo di ripresentarci nel 2021 sempre con la stessa data, a cavallo tra agosto e settembre. Per quest’anno – continua la commissione - alla fine la scelta è stata quella di mettere in cima alle priorità la salute e la sicurezza di tutti, nella convinzione che nel 2021 potremo tornare a vederci sugli spalti di Villa Olmo per continuare una tradizione che negli anni ha visto approdare in riva al nostro lago - tra gli altri - talenti della racchetta come Thomas Muster, Dominic Thiem, Kevin Anderson, Nicolas Massu, Diego Schwartzman, Pablo Carreno Busta, Kyle Edmund e i nostri Simone Bolelli, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso, senza dimenticare di recente Jannik Sinner”.