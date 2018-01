Calcio, il Como vince ancora: 2-1 a Pavia

Il Como vince a Pavia e sale al secondo posto in classifica. Prestazione di carattere degli azzurri domenica 28 gennaio 2018 allo stadio "Pietro Fortunati” di Pavia, in un pomeriggio grigio e nebbioso. Partita vietata per i tifosi residenti in provincia di Como dopo i tafferugli del derby con Varese. Ma gli uomini di mister Andreucci non si sono fatti abbattere.

Il Como va in vantaggio già al 5' del primo tempo grazie a una rete di Gentile, una bomba dalla distanza. Il raddoppio è al 31' sempre del primo tempo: Gobbi viene atterrato in area ed è rigore per i lariani. Dal dischetto Sentinelli non perdona.

Si va a riposo sul risultato di 2-0 per il Como che non deve abbassare la guardia. Nella ripresa Pavia cerca di reagire ma gli azzurri non mollano arrivando a un soffio dal terzo gol grazie a Gentile: i padroni di casa si salvano grazie a un miracolo di De Toni. Il Pavia riesce ad accorciare le distanze al 32' con un gol di Franchini e cerca di premere per raggiungere il pareggio. Gli uomini di Andreucci però non mollano e portano a casa il risultato.

2-1 il punteggio finale e quarta vittoria di fila: complice la sconfitta della Caronnese, battuta dalla Pro Sesto, il Como agguanta il secondo posto, superando proprio la Caronnese. Gozzano 56, Como 51, Caronnese 50, questa la testa della classifica e domenica 4 febbraio per la 25° giornata del girone A è in calendario lo scontro diretto con la compagine di Caronno Pertusella al Sinigaglia.