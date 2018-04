Calcio, il Como vince in trasferta: Olginatese travolta per 5-1

Grande vittoria del Como domenica 22 aprile 2018 che travolge l'Olginatese in trasferta battendola per 5-1.

Una vera e propria goleada che consente agli azzurri di conquistare 3 punti fondamentali per continuare a correre per la vetta della classifica.

La partita

Prestazione maiuscola del Como che stende l’Olginatese con il punteggio di 5-1. Lo spavento Nell’attesa sfida di Olginatese, il Como non fallisce l’obiettivo e porta a casa tre punti fondamentali per continuare la sua rincorsa al primo posto. E pensare che le cose si erano messe male per i ragazzi di Andreucci: l’Olginatese era riuscita a portarsi in vantaggio al 12′ con un gol di Menegazzo. La rimonta Subito il colpo, il Como non si è disunito ma ha iniziato a creare gioco. Il gol del pareggio è arrivato al 34′ grazie al bomber Gabrielloni che ha permesso ai lariani di andare al riposo sull’1-1. Secondo tempo subito di marca azzurra: non è passato nemmeno un minuto e Gabrielloni ha battuto ancora il portiere Merone permettendo ai suoi di portarsi in vantaggio. E’ stata la svolta del match. Qualche minuto dopo, tra il 48′ e il 50′, le due squadre sono rimaste in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lacchini prima e di De Nuzzo poi.

Ancora pochi minuti e il Como chiude la partita: in rete vanno Gentile, Bovolon e ancora il bomber Gabrielloni.

La classifica



Gli azzurri restano dunque alle costole del Gozzano che ha vinto contro Derthona conservando i due punti di vantaggio sul Como. Due le giornate alla fine del campionato.