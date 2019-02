Calcio, vittoria del Como: 3-0 contro Villa d'Almè al Sinigaglia

Nuova vittoria per il Como dopo quella di Ciserano: domenica 3 febbraio 2019 gli azzurri hanno sconfitto in casa Villa d'Almè. 3-0 il risultato allo stadio Sinigaglia grazie alle reti di Gabrielloni al 34' del primo tempo, Borghese al 46' e Dell'Agnello al 22' della ripresa.

Vince per 3-0 anche Mantova, con cui il Como si disputa il primato in classifica. E domenica 10 febbraio atteso lo scontro diretto sempre al Sinigaglia.

Mantova sempre in testa a 57 punti, tallonata dai lariani a 55.