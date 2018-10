Calcio, pareggio del Como in trasferta: 1-1 con Villa d'Almè

Era quasi fatta per il Como, ma il pareggio con Villa d'Almè è arrivato nel recupero: 1-1 il risultato finale della quinta giornata del girone B di serie D, disputata domenica 14 ottobre 2018.

La partenza degli azzurri è tutta uno sprint: il Como va in vantaggio al 35esimo su calcio di rigore assegnato per un fallo di Montalbano su De Nuzzo. E' Gentile a mettere in rete il gol del vantaggio. Dopo la pausa, però, le cose iniziano a mettersi male per il Como che resta in dieci per l'espulsione di Anelli al 5' del secondo tempo. Gli azzurri difendono il risultato fino all'ultimo, ma al 48', in pieno recupero, vengono raggiunti grazie a un gol di Valli. 1-1 il risultato finale.

Con questo pareggio il Como viene raggiunto in vetta alla classifica dal Mantova a 13 punti: proprio Mantova sarà l'avversario diretto della gara in programma domenica 21 ottobre.