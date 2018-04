Calcio, il Como vince in casa contro la Varesina: 2-1 al Sinigaglia

Bella vittoria domenica 29 aprile 2018 per il Como contro la Varesina nella penultima partita del campionato di calcio di serie D e ultima in casa. Al Sinigaglia gli azzurri vincono per 2-1 ma non riescono a raggiungere la vetta della classifica dove rimane saldo il Gozzano che ha vinto a Caronno.

Gli azzurri vanno in vantaggio al 13' del primo tempo grazie al gol di Sentinelli. Il raddoppio non si fa attendere molto e arriva al 40' con la rete di Gentile.

Le squadre vanno a riposo sul risultato di 2-0 per il Como. Nel secondo tempo la Varesina ci prova e riesce ad accorciare le distanze al 47' della ripresa con Shiba, ma non è sufficiente.

Il Como porta a casa i 3 punti, ma non basta per raggiungere il Gozzano che rimane al primo posto in classifica a 2 punti di distanza dagli azzurri.

Domenica 6 maggio 2018 l'ultima giornata di campionato in cui si gioca il tutto per tutto. Il Como affronterà la Caratese in trasferta.