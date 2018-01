Il Como conquista il derby: 3-1 contro Varese

Il Como travolge Varese e si aggiudica il derby: domenica 14 gennaio 2018 gli azzurri hanno agguantato al Sinigaglia un risultato importantissimo per la classifica.

Il primo gol arriva quasi subito: al 6' del primo tempo è Loreto che mette a segno un calcio di punizione dal limite. La rete galvanizza gli azzurri che si buttano su ogni pallone. Al 27’ su corner gol segna ma l’arbitro annulla per un fallo del difensore in attacco. Altra rete sfiorata al 42' con Gentile che passa di testa a Loreto, che però tira alto.

Le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa il Como parte all'attacco, ma Varese si riprende elaborando una lunga azione al 15' che si conclude con un tiro alto di La Ferrara. Gli azzurri rispondono con Gentile che però conclude a lato.

Il raddoppio del Como arriva al 31': una bella azione di Meloni che serve in area Bovolon, quest'ultimo passa a Gentile che mette in rete.

Al 45' l'arbitro fischia un rigore per gli azzurri per un fallo di Ferri su Gentile: sono 6 i minuti di recupero.

Sentinelli tira dal dischetto ma sbaglia, Frigione respinge ma Cicconi di testa segna il terzo gol per il Como.

Tre minuti e al 49' arriva l'unica rete del Varese messa a segno da De Carolis.

Il Como si aggiudica il derby e i 3 punti portandosi a quota 42: gli azzurri sono terzi dietro a Gozzano (47) e Caronnese (48).

Prossimo turno mercoledì 17 gennaio alle 14.30 contro l'Arconatese: si giocherà a Inveruno.

Prima della partita era stata altissima la tensione tra le due tifoserie storicamente rivali: la polizia era stata costretta a usare i lacrimogeni per tenere a bada gli ultras.