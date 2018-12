Calcio, vittoria in trasferta per il Como: Sondrio sconfitto per 1-0

Vittoria importante per il Como domenica 9 dicembre 2018 a Sondrio: in trasferta gli azzurri portano a casa punti importanti e si avvicinano al Mantova, primo in classifica.

Una partita dura allo stadio "Castellina" ma iniziata nel migliore dei modi: gol di Gentile dopo solo 1 minuto di gioco grazie a un calcio di punizione di Gentile. Partita molto nervosa con le due squadre che non hanno mollato un colpo: alla fine saranno due i giocatori espulsi e 10 gli ammoniti.

Adesso il Como è a quota 33 punti dietro Mantova a 35. Prossimo turno mercoledì 12 dicembre allo stadio Sinigaglia alle 18.30 contro Villafranca.