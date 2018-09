Calcio, il Como vince al Sinigaglia: 3-0 contro Scanzorosciate

Vittoria per il Como in casa allo stadio Sinigaglia contro lo Scanzorosciate: 3-0 il risultato finale per una partita definita nel primo tempo.

Gli azzurri vanno in vantaggio al 20' grazie a un gol di Borghese, raddoppiato al 28' da Gentile grazie a un calcio di rigore. Il Como chiude la partita al 30' con Gabrielloni. Per tutto il resto della gara i padroni di casa riescono a controllare la situazione impedendo allo Scanzorosciate di alzare la testa.

La gara si chiude sul risultato di 3-0: seconda giornata di campionato e seconda vittoria, dunque, per il Como dopo quella della prima giornata contro l'Ambrosiana.

Punteggio pieno per gli azzurri a quota 6 punti in classifica. Prossimo turno il 30 settembre in trasferta contro l'Olginatese.