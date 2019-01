Calcio, il Como vince in trasferta: 2-0 contro Scanzorosciate

Il Como batte lo Scanzorosciate e continua la corsa a due in cima alla classifica con Mantova, entrambe vincitrici domenica 13 gennaio 2019 nella 19esima giornata del girone B di serie D. Gli azzurri in trasferta hanno battuto i bergamaschi, penultimi in classifica, per 2-0.

Un Como all'attacco in cerca del gol anche se il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0 con lo Scanzorosciate arroccato in difesa.

La ripresa parte con maggiore grinta e infatti arrivano anche le reti per gli azzurri: l'1-0 è firmato da Celeghin al 13', mentre il raddoppio porta il nome di Gabrielloni, a segno al 22'.

Punti importanti per tenere il passo con Mantova, che ha battuto la Caronnese. Entrambe ora sono in vetta alla classifica con 48 punti.

Prossimo turno domenica 20 gennaio: il Como affronta in casa l'Olginatese, Mantova ospita Scanzorosciate.