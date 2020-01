Il Como gioca al Sinigaglia contro il Renate, Banchini: "Sarà una sfida difficile"

Dopo il pareggio con il Monza di domenica scorsa e lo 0-0 con il Pergottolese di mercoledì 22 gennaio, il Como affronterà domani, 26 gennaio 2020, il Renate in casa. Tutti pronti, quindi, a ridare lo slancio alla squadra lariana che si troverà comunque ad affrontare la terza squadra nella classifica, con ben 11 punti in più del Como. Una partita tutt'altro che scontata come ha dichiarato anche Banchini, perchè se il Como arriva da due pareggi, il Renate, oltre ad essere più avanti in classifica con ben 39 punti, ha anche un vantaggio psicologico dato dalle ultime due partite in cui ha meritato due vittorie.

Como-Renate si svolgerà presso lo stadio Sinigaglia e i biglietti potranno essere acquistati anche al bottegnino prima dell'inizio del match che avverrà alle 17.30.