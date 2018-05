Calcio, il Como batte Pro Sesto e va in finale playoff

Il Como ha vinto domenica 13 maggio 2018 la semifinale dei playoff del girone A del campionato di serie D sconfiggendo la Pro Sesto e si guadagna la semifinale.

1-0 il risultato finale allo stadio Sinigaglia grazie a un gol di Gentile al 18' del secondo tempo.

Una partita nervosa con ben 3 cartellini rossi per Adobati, Corti e Di Renzo.

Il Como, dopo la delusione del pareggio di domenica 6 maggio, guadagna la vittoria e l'accesso alla finale dei play off che si disputerà domenica 20 maggio: ancora non si sa chi saranno gli avversari. Bisogna infatti attendere mercoledì 16 maggio quando verrà rigiocata la partita Caronnese-Chiari, sospesa e rinviata per il maltempo. La vincente affronterà gli azzurri.