Calcio Como, gli azzurri tornano al Sinigaglia

Di seguito i prezzi per la gara del Como che sarà impegnato nel campionato Lega Pro in casa contro la Pro Vercelli, in programma allo Stadio Sinigaglia domenica 17 alle ore 15. Una partita per cercare un pronto riscatto dopo la sconfitta per 2 a 0 a Novara.

Così si era esperro il mister Banchini dopo l'ultima partita persa: "Questo è il calcio, siamo entrati con l’atteggiamento aggressivo per i primi 35 minuti. Abbiamo giocato alto e creato delle occasioni che però non abbiamo concretizzato. Come ho già detto in partite precedenti, se con la supremazia di gioco non concretizziamo poi la partita si risolve tramite degli episodi. L’episodio è avvenuto con un rigore che non abbiamo ancora ben compreso. Nella pausa ho fatto dei cambi per cercare di dare imprevedibilità alla squadra ed abbiamo provare a restare in partita. Abbiamo preso il secondo gol su un’azione dubbia. La squadra sta crescendo, è cresciuta ma siamo in difficoltà a gestire queste situazioni, se la linea di difesa fa il suo rimanendo alta e non fischiano il fuorigioco, far fronte a queste situazioni non è semplice”.

I Biglietti per la partita con la Pro Vercelli.

In sede e nei circuiti vivaticket:

TRIBUNA ONORE: 50€

TRIBUNA CENTRALE: 28€

TRIBUNA LATERALE: 18€

CURVA COMO: 9€

Online (più prevendita):

TRIBUNA ONORE: 49€

TRIBUNA CENTRALE: 27€

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO: 24€

TRIBUNA LATERALE: 17€

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO: 15€

CURVA COMO: 8€

CURVA COMO RIDOTTO: 7€

In sede e nei circuiti vivaticket:

TRIBUNA ONORE: 55€

TRIBUNA CENTRALE: 32€

TRIBUNA LATERALE: 22€

CURVA COMO: 12€

Online (più prevendita):

TRIBUNA ONORE: 53€

TRIBUNA CENTRALE: 30€

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO: 28,50€

TRIBUNA LATERALE: 20€

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO: 18,50€

CURVA COMO: 10€

CURVA COMO: 9€