Calcio, il Como vince al Sinigaglia: 2-1 contro Pro Sesto

Nuova vittoria per il Como che domenica 24 febbraio 2019 allo stadio Sinigaglia ha sconfitto Pro Sesto per 2-1.

Risultato importante per gli azzurri che rimangono in vetta alla classifica di serie D, sempre tallonati da Mantova che vince a Ciserano e rimane a -1 punto dai lariani.

Una vittoria tutt'altro che scontata, tanto che è la squadra ospite ad andare in vantaggio al 2' del primo tempo con un gol di Guccione. Gli azzurri, però, non si danno per vinti e cercano il tutto per tutto per ribaltare il risultato. Il pareggio arriva su rigore al 12' del secondo tempo con Dell'Agnello, rete raddoppiata dopo tre minuti da Valsecchi. Finisce dunque 2-1 e il Como rimane primo in classifica a 64 punti.

Domenica 3 marzo trasferta contro Pontisola.