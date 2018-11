Calcio, vittoria per il Como: Pontisola sconfitto 4-1 al Sinigaglia

Grande vittoria per il Como che domenica 11 novembre 2018 allo stadio Sinigaglia ha sconfitto Pontisola per 4-1 nella nona giornata del campionato di calcio di serie D.

Risultato meritato per gli azzurri che, andati in svantaggio al 37' del primo tempo con un gol di Vitali, sono riusciti a ribaltare completamente il risultato.

Dopo pochissimi minuti, al 45', è Gabrielloni che segna la rete che rimette la situazione in parità. Ma è nel secondo tempo che il Como annienta Pontisola: al 6' della ripresa è ancora Gabrielloni che mette a segno il gol del 2-1. Poi tocca a Gentile consolidare il risultato prima al 14' su calcio di rigore e poi al 18'.

Adesso il Como è al secondo posto in classifica a 22 punti dietro Mantova. Prossimo turno mercoledì 14 novembre a Seregno.