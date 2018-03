Calcio, il Como pareggia: 0-0 con Oltrepovoghera

Pareggio in trasferta per il Como contro Oltrepovoghera domenica 25 marzo 2015.

0-0 il risultato finale di una partita nervosa che si è chiusa a bocca asciutta per entrambe le squadre.

Incontro poco entusiasmante, con le squadre che tentano di affondare ma che non riescono a concretizzare e si fanno prendere la mano dal nervosismo. Molti i falli e i cartellini gialli estratti dall'arbitro: alla fine saranno 8 in totale gli ammoniti. Al 44' del primo tempo espulso anche dalla panchina uno dei dirigenti di Voghera.

Un pareggio che non serve a nulla ai fini della classifica e che anzi permette alla capolista Gozzano, che ha vinto contro la Varesina, di allungare le distanze. 71 i punti in classifica per Gozzano , 67 per il Como.

Prossimo turno giovedì 29 marzo alle 15 contro Inveruno al Sinigaglia.