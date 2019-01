Calcio, il Como pareggia contro l'Olginatese: 1-1 al Sinigaglia

Pareggio in casa per il Como 1907 nella 20esima giornata del girone B del campionato di serie D. Domenica 20 genanio 2019 finisce 1-1 contro l'Olginatese, ultima in classifica: un passo falso per gli azzurri che erano in cerca dell'ottava vittoria consecutiva e che fa perdere al Como il primo posto in classifica, dove rimane solitaria Mantova.

L'Olginatese va in vantaggio al 36' del primo tempo con il gol di Tremolada e ai padroni di casa tocca la fatica di cercare di recuperare. Il pareggio arriva al 34' della ripresa con la rete di Cicconi.

Il Como ora è secondo in classifica a 49 punti, mentre Mantova (che ha vinto contro Scanzorosciate) mantiene il primato a 51.

Prossimo turno il 27 gennaio, il Como affronterà Ciserano in trasferta.