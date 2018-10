Calcio, Como sconfitto in trasferta: battuto 2-1 dal Mantova

Prima sconfitta stagionale per il Como, battuto in trasferta a Mantova per 2-1 domenica 21 ottobre.

Uno scontro al vertice dal momento che entrambe le squadre si trovavano al primo posto della classifica del girone B di serie D a 13 punti.

Grande l'attesa dei tifosi azzurri che si sono messi al seguito della squadra per fare il tifo allo stadio Martelli. Il Como arrivava con quattro assenti importanti, Anelli e Borghese squalificati e Buono e Gabrielloni infortunati.

Gli azzurri sono andati subito in vantaggio al 17' del primo tempo con gol di Cicconi ma l'illusione è durata poco: in rete Scotto al 38' sempre del primo tempo e nella ripresa il gol di Altinier al 42' ha chiuso i giochi. Il Como resta fermo a 13 punti, secondo in classifica con Pro Sesto e Rezzato, mentre il Mantova vola al primo posto a 16 punti.

Prossimo turno domenica 28 ottobre alle 14.30 in casa contro Legnago.