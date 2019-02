Il Como batte il Mantova in casa ed è primo in classifica

Una partita combattutissima, per nulla scontata fino alla fine. La vittoria, però, se la sono aggiudicati gli azzurri. Il Calcio Como ha vinto in casa, battendo al Sinigaglia il Mantova nella partita del 10 febbraio 2019. Decisivo il gol realizzato da Borghese al 7' del secondo tempo con colpo di testa su punizione battuta da Bovolon. Si è trattato sicuramente di una delle più importanti partite della stagione che ha fatto registrare il tuto esaurito nella prevendita dei biglietti. Con questa vittoria il Calcio Como scatta in cima alla classifica e per ora è primo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!