Calcio, vittoria per il Como: Legnago sconfitto 3-0 al Sinigaglia

Torna a vincere il Como nella partita di domenica 28 ottobre 2018 al Sinigaglia contro Legnago: dopo un pareggio e una sconfitta gli azzurri tornano a volare.

3-0 il risultato finale grazie ai gol di Bovolon e Borghese, rispettivamente al 13' e al 26' del primo tempo, e di Gentile, che chiude la partita al 28' della ripresa.

Adesso il Como è secondo in classifica a 16 punti insieme a Pro Sesto e Rezzato, in testa sempre Mantova con 19 punti.

Prossimo turno domenica 4 novembre con la Pro Sesto in trasferta.