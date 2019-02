Calcio, ancora una vittoria per il Como: 4-0 contro Legnago

Vittoria a mani basse per il Como contro Legnago nel pomeriggio di domenica 17 febbraio 2019. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa per 4-0 e si confermano primi in classifica del girone B di serie D.

Dopo l'importante vittoria contro Mantova, i lariani mantengono dunque il primato.

Primo gol già al 3' minuto del primo tempo con un rigore di Gentile. Poi il raddoppio di De Nuzzo al 36'. Le squadre vanno a riposo sul 2-0 e nella ripresa il Como ha tutto il tempo per mettere a segno altre due reti, al 20' con Dell'Agnello e al 27' con Gabrielloni.

Como, dunque, primo con 61 punti, tallonato da Mantova (che ha vinto a Villa d'Almè) con 60. Prossimo turno domenica 24 febbraio contro Pro Sesto al Sinigaglia.



