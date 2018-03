Calcio, il Como vince contro Inveruno: 2-1 al Sinigaglia

Dopo il pareggio senza reti di domenica 25 marzo 2018 con Oltrepovoghera, il Como torna a vincere in casa nel turno infrasettimanale di giovedìì 29 marzo: 2-1 il ritultato contro Inveruno e tre punti importanti per gli azzurri.

Una vittoria arrivata sul filo del rasoio al 46' del secondo tempo grazie a una "papera" del portiere avversario.

E' Inveruno, infatti, che passa in vantaggio al 4' del primo tempo grazie a un calcio di rigore fischiato dall'arbitro per un fallo di Anelli. Dagli 11 metri va a segno Chessa.

Il pareggio del Como però non si fa attendere: al 19' un pallonetto di Gentile supera il portiere avversario Frattini. Nel secondo tempo gli azzurri continuano ad attaccare andando vicini al raddoppio che però arriva solo al 46' grazie a un errore del portiere dell'Inveruno che fa rimbalzare la palla su Gabrielloni. Finisce 2 a 1 per il Como che recupera punti e accorcia le distanza in classifica dalla capolista Gozzano a 72 punti contro i 70 degli azzurri. Prossimo turno l'8 aprile 2018 a Bra.