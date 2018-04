Delusione Calcio Como: pareggio contro il Gozzano

Un pareggio dal sapore di sconfitta: il Calcio Como non riesce a conquistare i tre punti necessari a superare la capolista. La partita giocata il 15 aprile 2018 allo stadio Sinigaglia contro il Gozzano si è conclusa 0 a 0. A influenzare la partita è arrivata l'espulsione di Anelli al 32' del primo tempo. Gli azzurri non giocano una bella partita, nonostante qualche occasione (poche a dire il vero) in cui hanno sfiorato il gol, soprattutto al 10' del primo tempo con Daniele Molino. D'altra parte anche il Gozzano si è fatto pericoloso più volte davanti alla porta dei lariani. Ma la giornata si chiude con il Gozzano ancora in testa con 2 punti di vantaggio a sole tre giornate dalla fine del campionato.