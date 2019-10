Como-Juventus 7 a 1: sono le ragazze del calcio femminile

Domenica di campionato da segnare sul calendario, quella di ieri, 13 ottobre, per il calcio lariano. Le ragazze della prima squadra del Como 2000, che al pari dei colleghi maschi militano nella serie C, gonfiano per ben sette volte la rete delle avversarie torinesi e subiscono un solo gool. Una partita in cui tutte hanno dato il massimo e si sono distinte nei vari ruoli, tant'è, per esempio, che le sette reti sono state molto ben distribuite, con quattro atlete ad andare a segno: doppiette per Fuser, Poli, Trezzi e Pellegrinelli e rete per la Roventi.

In una classifica ancora "molto schiacciata", le lariane ora sono al primo posto, ma dividono il gradino del podio con altre tre squadre: Campomorone, Real Meda e Torino.